Corona-Krise: Aktuell 255 Personen im Kreis infiziert

Dazu sagt Landrat Dr. Kai Zwicker: „Wenn es so weitergeht, sind wir auf einem guten Wege.“ Er betont:„Vor dem Hintergrund der ersten Lockerungen ab heute müssen wir uns alle aber weiterhin strikt an die unverändert bestehenden Vorgaben in Sachen Hygiene und Abstandsregelung halten!“ Wenn sich dann erweise, dass sich die Lage weiter stabilisiert, könnten schrittweise auch die ins Auge gefassten nächsten Maßnahmen zur Rückkehr „ins normale Leben“ angegangen werden.

Ort Aktuell Infizierte Gesundet verstorben Gesamt Ahaus 38 (38) 84 (83) 2 (2) 124 (123) Bocholt 42 (43) 112 (111) 4 (4) 158 (158) Borken 25 (26) 60 (59) 2 (2) 87 (87) Gescher 11 (11) 22 (22) 1 (1) 34 (34) Gronau 26 (26) 51 (50) 5 (5) 82 (81) Heek 3 (3) 4 (4) 0 (0) 7 (7) Heiden 3 (3) 26 (26) 2 (2) 31 (31) Isselburg 2 (2) 15 (15) 2 (2) 19 (19) Legden 0 (0) 10 (10) 0 (0) 10 (10) Raesfed 14 (14) 36 (36) 0 (0) 10 (10) Reken 11 (12) 24 (23) 0 (0) 35 (35) Rhede 2 (2) 33 (33) 2 (2) 37 (37) Schöppingen 2 (2) 6 (6) 0 (0) 8 (8) Stadtlohn 16 (15) 20 (20) 3 (3) 39 (38) Südlohn 11 (11) 12 (12) 1 (1) 24 (24) Velen 6 (4) 24 (24) 0 (0) 30 (28) Vreden 21 (22) 46 (45) 4 (4) 71 (71) GESAMT 233 (234) 585 (579) 28 (28) 846 (841)

Quelle: Kreis Borken, Stand: 21.04.2020, 00.00 Uhr

Die Krankenhäuser im Kreis seien vorbereitet, führt der Kreis aus. Intensivplätze mit und ohne Beatmungsmöglichkeiten stünden „in ausreichendem Maße“ zur Verfügung, es werde trotzdem weiterhin Kapazitätsausbau geben.

Der Kreis Borken stellt ab sofort auf seiner Internet-Seite eine neue Übersicht zu den Coronavirus-Zahlen zur Verfügung: Ein „Dashboard“ bildet die aktuellen Zahlen und Entwicklungen anschaulich ab und bietet verschiedene Grafiken. Neben den kreisweiten Darstellungen gibt es die Möglichkeit, die einzelnen Städte und Gemeinden auszuwählen und sich die örtlichen Angaben anzusehen, so der Kreis.

Link zum neuen Dashbord des Kreises Borken