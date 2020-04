Corona-Krise: Liveticker für den 22. April

Bocholt - Noch immer dauert die Corona-Krise an, landesweit werden Veranstaltungen abgesagt. Derweil sinken die Zahlen der aktuell Infizierten im Kreis Borken. In unserem Liveticker erfahren Sie alle Entwicklungen der Corona-Krise.

11.30 Uhr: Ab Donnerstag wieder Abendmarkt auf dem Marktplatz

Der Abendmarkt kehrt aus der Corona-Pause zurück. Das teilt das Stadtmarketing jetzt mit. Ab Donnerstag wird er wieder in der Zeit von 15 bis 19 Uhr stattfinden. Das Bocholter Stadtmarketing bittet die Besucher, sich „verantwortungsbewusst zu verhalten.“ Sämtliche Speisen dürfen nur mitgenommen werden.

© Stadtmarketing Der Abendmarkt vor dem Historischen Rathaus kehrt aus der Corona-Pause zurück.

11.15 Uhr: Mitarbeiter des Seniorenheims Guter Hirte genesen

Auch der mit dem Coronavirus infizierte Mitarbeiter des Seniorenheims Guter Hirte ist wieder gesundet. Das teilte Johannes Tepaße, Leiter des Seniorenheims, mit.

10.50 Uhr: Auch Weinfest, Food-Truck-Festival und BBQ&Gin-Festival abgesagt

Neben dem Bocholter Citylauf, Bands in Town und dem Aasee-Festival hat das Stadtmarketing in Absprache mit den Veranstalern drei weitere Veranstaltungen abgesagt: Das BBQ & Gin Festival (22. - 24. Mai), das Bocholter Weinfest (24. - 26. Juli) und das Lust Food Truck Festival (14. - 16. August). Großveranstaltungen spielen in der Corona-Infektionsdynamik eine große Rolle, daher dürfen diese laut Beschluss der Bundesregierung vom 15. April bis mindestens zum 31. August 2020 nicht stattfinden“, schreibt das Stadtmarketing zur Begründung. Man hoffe nun, dass es nicht auch Veranstaltungen trifft, die „im Herbst/Winter“ stattfinden, so Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues.

10.30 Uhr: Kreisweit noch 219 Infizierte Personen

Der Kreis Borken hat die Zahlen in seinem Corona-Dashboard aktualisiert. Demnach sind Kreisweit noch 219 Personen infiziert, die Zahl der Gesundeten stieg von 584 auf 607 an. Der Kreis weist darauf hin, dass es aufgrund der Umstellung der Zählweise und der Auswertung in diesen Tagen zu leichten Ungenauigkeiten kommen kann.

Ort Aktuell Infizierte Gesundet verstorben Gesamt Ahaus 31 (38) 91 (84) 2 (2) 124 (124) Bocholt 42 (43) 115 (112) 4 (4) 161 (159) Borken 22 (25) 63 (60) 2 (2) 87 (87) Gescher 10 (11) 23 (22) 1 (1) 34 (34) Gronau 27 (26) 51 (51) 5 (5) 83 (82) Heek 3 (3) 4 (4) 0 (0) 7 (7) Heiden 3 (3) 26 (26) 2 (2) 31 (31) Isselburg 2 (2) 15 (15) 2 (2) 19 (19) Legden 1 (0) 10 (10) 0 (0) 10 (11) Raesfed 12 (14) 38 (36) 0 (0) 50 (50) Reken 10 (11) 26 (24) 0 (0) 36 (35) Rhede 2 (2) 33 (33) 2 (2) 37 (37) Schöppingen 1 (2) 7 (6) 0 (0) 8 (8) Stadtlohn 11 (12) 21 (20) 3 (3) 39 (39) Südlohn 11 (12) 12 (11) 1 (1) 31 (30) Velen 6 (5) 24 (24) 1 (1) 31 (30) Vreden 21 (21) 48 (46) 4 (4) 73 (71) GESAMT 219 (234) 607 (584) 29 (29) 855 (847)

Quelle: Kreis Borken, Stand: 22.04.2020, 00.00 Uhr