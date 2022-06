Corona-Situation hat sich an Bocholter Gesamtschule verschärft

Bocholt - Ausgerechnet kurz vor der Abschlussfeier des 10er-Jahrgangs hat sich die Corona-Situation an der Bocholter Gesamtschule wieder deutlich verschärft. Knapp ein Dutzend Lehrer sind derzeit in Quarantäne, viele Schüler infiziert. Die Schule hat deshalb in den vergangenen Tagen den Eltern freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.