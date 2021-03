Corona: Über 100 Neuinfektionen an einem Tag im Kreis Borken

Kreis Borken - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken steigt. Das Kreisgesundheitsamt meldete 129 Neuinfektionen an einem Tag, so viel wie lange nicht.

Auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis steigt weiter an. Sie liegt jetzt bei 168,8. Am Vortag hatte der Kreis einen Wert von 151,1 gemeldet.

Trotz der vielen Neuinfektionen sank zugleich kreisweit die Zahl der aktuell Infizierten. Sie beträgt nun 837, ein Minus von 55 Personen. Das liegt daran, dass am Dienstag deutlich mehr Gesundete als Neuinfizierte gezählt wurden, nämlich 184.

Besonders viele Neuinfektionen gab es in Bocholt (21), Borken (21), Gronau (19) und Vreden (19). Auch in Bocholt sank jedoch die Zahl der aktuell Infizierten um 5 auf 203, weil zugleich 26 Menschen als gesundet hinzukamen. In Isselburg gelten derzeit 47 Menschen als infiziert (-6), in Rhede gab es keine Neuinfektionen, die Zahl der aktuell Infizierten sank deutlich von 32 auf 20.