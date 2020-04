Corona: Wieder mehr Genesene in Bocholt

Bocholt - Leicht gestiegen ist in Bocholt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen, von 133 auf 136. Von ihnen sind 68 Personen genesen, das sind elf mehr als am Dienstag, teilt der Kreis Borken am Mittwochabend mit.

In Rhede bleibt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei 37, von ihnen sind inzwischen 20 gesundet. In Isselburg bleibt es bei 18 nachgewiesenen Infektionen, davon sind 10 Personen inzwischen wieder genesen. Allerdings starb am Montag ein 61-jähriger Isselburger in der Uniklinik Essen im Zusammenhang mit dem Virus.

Ort Aktuell Infizierte Gesundet verstorben Gesamt Ahaus 60 (67) 43 (35) 1 (1) 104 (103) Bocholt 64 (72) 68 (57) 4 (4) 136 (133) Borken 37 (34) 41 (40) - 78 (74) Gescher 20 (18) 8 (7) - 28 (25) Gronau 46 (45) 17 (16) 2 (2) 65 (63) Heek 3 (3) 2 (2) 5 (5) Heiden 18 (20) 10 (8) 1 (1) 29 (29) Isselburg 6 (9) 10 (8) 2 (1) 18 (18) Legden 6 (6) 4 (4) - 10 (10) Raesfed 16 (14) 25 (25) - 41 (39) Reken 16 (15) 16 (16) 32 (31) Rhede 15 (16) 20 (19) 2 (2) 37 (37) Schöppingen 4 (3) 3 (3) - 7 (6) Stadtlohn 24 (22) 4 (4) 2 (2) 30 (28) Südlohn 13 (12) 6 (6) - 19 (18) Velen 18 (16) 10 (10) 28 (26) Vreden 31 (30) 21 (21) 3 (3) 55 (54) GESAMT 397 (402) 308 (281) 17 (16) 722 (699)

Quelle: Kreis Borken, Stand: 08.04.2020, 15.30 Uhr