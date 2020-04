Corona: Zahl der Genesenen in Bocholt steigt stärker

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Bocholt von Donnerstag, 15.30 Uhr, auf Freitag, 15.30 Uhr, nur um eine Person gestiegen auf insgesamt 141 Fälle. Im gleichen Zeitraum sind drei Bocholter genesen, sodass die Zahl der aktuell Infizierten von 65 auf 63 gesunken ist. In Rhede und Isselburg bleibt es weiterhin bei 37 beziehungsweise 18 Infektionen. In Rhede sind 25 Personen (vorher 21) genesen, in Isselburg 12 (10).