Kreis Borken (vdl) – Die Gesamtzahl der aktuellen Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken ist gestiegen. Sie liegt am Sonntag (15. November) bei 1.341 Personen und damit um 17 Personen höher als am Vortag. In Bocholt, Rhede und Isselburg hingegen sind diese Zahlen leicht gesunken.