Corona: Zahl der aktuell Infizierten in Bocholt sinkt

Bocholt – Die Zahl der aktuell am Coronavirus infizierten Personen ist in Bocholt von Ostersonntag, 12. April, auf Ostermontag, 13. April (16 Uhr), auf 61 Fälle gesunken (vorher 66). Die Zahl der Genesenen stieg im gleichen Zeitraum von 79 Personen auf 84. Einen weiteren Todesfall in Bocholt gab es am Wochenende nicht. Das hatte der Kreis Borken am Ostersonntag gemeldet.