Corona-Zahlen in Bocholt stagnieren

Bocholt/Rhede/Isselburg - In Bocholt, Rhede und Isselburg stagniert die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen. In Bocholt liegt sie weiter bei 168, davon sind in inzwischen 150 Personen wieder genesen. In Rhede bleibt es bei 37 nachgewiesenen Infektionen und in Isselburg bei 23. Davon sind in Rhede 35 gesundet und in Isselburg 17. Aktuell sind in Bocholt noch 12 Personen infiziert, in Rhede keiner und in Isselburg vier.