Corona-Zahlen steigen leicht

Bocholt/Rhede/Isselburg - In Bocholt ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen leicht um zwei Fälle gestiegen. Auch in Isselburg gibt es zwei weitere nachgewiesene Fälle. In Rhede hat sich die Zahl nicht verändert. In Bocholt stieg die Zahl der Genesenen von 146 auf 147 und in Rhede stieg sie von 33 auf 34. In Isselburg bleibt es bei 17 Gesundeten.