Corona: Zwei weitere Todesfälle im Kreis Borken

Bocholt/Kreis Borken - Die Zahl der aktuell am Coronavirus infizierten Personen in Bocholt sinkt weiter. Am Karsamstag, 11. April (Stand 15.30 Uhr), waren es 60 Menschen (am Vortag 63). Die Zahl der Genesen stieg auf 76 (74). Auch in Rhede und Isselburg sank die Zahl der aktuell Infizierten. Allerdings beklagt der Kreis Borken auch zwei weitere Todesfälle.