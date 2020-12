Bocholt-Suderwick - Die dritte internationale Krippentour in „Dinxperwick“ läuft in diesem Jahr erstmals über den vierten Advent hinaus ins neue Jahr. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar sind über eine Strecke von sieben Kilometern an 53 Orten über 100 Krippen aus der ganzen Welt zu sehen – von winzigklein bis lebensgroß.