Coronavirus: 20 Neuinfektionen in Bocholt

Kreis Borken - Der Kreis Borken hat am Sonntag 73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist minimal gesunken und liegt nun bei 97,2 (Vortag 97,8)

Auffällig ist, dass ein Großteil der Neuinfektionen in Bocholt und Gronau verzeichnet wurden. Bocholt kommt auf 20 neue Fälle, Gronau auf 19. In Rhede wurden 3 Neuinfektionen bekannt, in Isselburg 2.

Insgesamt sind im Kreis Borken derzeit 864 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bei 314 dieser Fälle konnte nachgewiesen werden, dass es sich um eine Virusmutation handelt.

Bislang wurden im Kreis Borken 168.621 Impfungen vergeben, 134.951 Erstimpfungen und 33.670 Zweitimpfungen.