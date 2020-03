Coronavirus-Liveticker: Alles Wichtige am Freitag

12.20 Uhr: ESB richtet Service zur Entsorgung von Grünabfällen und Gelben Säcken ein

Weil der Wertstoffhof des ESB an der Schaffeldstraße für die Öffentlichkeit gesperrt ist, wird für Bürger, die ihre Grünabfälle entsorgen wollen, eine provisorische Annahmestelle auf dem Parkplatz an der Hohenhorster Straße am Aasee in der Nähe DLRG-Geländes eingerichtet. Der Service steht ab Samstag, 21. März, zur Verfügung, teilt der ESB mit. „Auf dem Parkplatz werden zwei Container für die Annahme von Grünabfällen zu den gewohnten Öffnungszeiten des Wertstoffhofes positioniert“, teilt der kommissarische ESB-Leiter Heinz Welberg mit.

Das weitläufige Gelände mache eine Anlieferung unter Wahrung der empfohlenen Sicherheitsabstände untereinander möglich. Es sollen jedoch aufgrund der begrenzten Kapazitäten ausdrücklich nur dringende Anlieferungen erfolgen, so der ESB.

Die Annahme von Gelben Säcken erfolgt Dienstag bis Samstag am Tor des Wertstoffhofes an der Schaffeldstraße. Am Tor werden Gitterboxen platziert, in die die Säcke von außen eingeworfen werden können. Somit sei sichergestellt, dass kein Dritter das ESB-Gelände betritt. Gelbe Säcke können auf diese Weise dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr entsorgt werden.

Die Annahme von anderen Abfällen ist zurzeit ausgesetzt. „So können wir in der aktuellen Situation einen Mindeststandard für die von den Bocholtern am größten nachgefragten Entsorgungen anbieten und zugleich unseren Betrieb schützen“, so der zuständige Baudezernent Daniel Zöhler.

Papierabfall und Glas kann wie gewohnt im ganzen Stadtgebiet an den einzelnen Depotcontainern dezentral entsorgt werden.

Damit Müllabfuhr, Kläranlage, Friedhof und vieles mehr weiter funktionieren, arbeiten die Mitarbeiter im Schichtdienst. Außerdem wurden Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. „Ein großer Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die diese Regelungen umsetzen und selber Ideen zur Optimierung des Dienstbetriebes einbringen“, betont Welberg.

12.17 Uhr: 226 Corona-Infektionen im Kreis Borken

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Regierungsbezirk Münster hat sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis zum heutigen Freitagvormittag von 929 auf jetzt 997 Fälle (Stand: 10.45 Uhr) weiter erhöht. Aktuell gibt es im Regierungsbezirk Münster 13 Gesundete.

Hier eine Übersicht:

Stadt Bottrop 16 (12)

Stadt Gelsenkirchen 38 (38), gesundet 2

Stadt Münster 191 (173), gesundet 5

Kreis Borken 226 (209), gesundet 1

Kreis Coesfeld 116 (113), gesundet 5

Kreis Recklinghausen 100 (96)

Kreis Steinfurt 164 (150)

Kreis Warendorf 146 (138)

Gesamt 997 (929), gesundet 13

11.10 Uhr Besucher versuchen ins Bocholter Krankenhaus zu kommen

Trotz Besuchsverbot haben in den vergangenen Tagen offenbar wiederholt Besucher versucht, unerlaubt ins Bocholter Krankenhaus zu gelangen – zum Teil auch unter Androhung von Gewalt. Das teilt das St.-Agnes-Hospital mit. Das Krankenhaus bittet darum dringend, sich an das Besuchsverbot zu halten. „Wir bitten daher alle noch einmal um die dringend notwendige Einhaltung der Maßnahmen - zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter“, so ein Kliniksprecher.

Mit dem Besuchsverbot folge das Klinikum Westmünsterland einer Weisung des Landesgesundheitsministeriums. Das hat seit einigen Tagen ein generelles Besuchsverbot für die Krankenhäuser erlassen.