Coronavirus: Stadt Bocholt verhängt 25.000 Euro Bußgelder

Bocholt - Wer an verpflichtenden Orten ohne Maske erwischt wird, zahlt 50 Euro. Wer an einer nicht genehmigten Party teilnimmt, muss 250 Euro zahlen. Der landesweit einheitliche Bußgeld-Katalog, nach dem die Stadt Bocholt Strafen für die Missachtung von Corona-Vorschriften verhängt, ist lang. In den vergangenen Monaten wurden 171 Mal in den Bocholter Stadtgrenzen Bußgelder verhängt.