Coronavirus: Zahl der Infizierten steigt weiter deutlich

Kreis Borken - Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus steigt weiter an. Innerhalb eines Tages verzeichnet der Kreis Borken 18 neue Fälle. 183 Menschen gelten aktuell als infiziert.

In Bocholt sind mittlerweile 40 Fälle bekannt. Die am meisten betroffene Kommune im Kreisgebiet ist allerdings Gronau mit 53 Fällen. Keine Veränderung gab es in Rhede (0) und Isselburg (2).

Die aktuellen Zahlen, die der Kreis Borken zur Verfügung stellt.