Coronavirus: Zahl der genesenen Bocholter gestiegen

Bocholt - In Bocholt haben inzwischen 32 Personen ihre Corona-Infektion überstanden. Das sind 14 mehr als am Dienstag. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Bocholt wieder leicht gestiegen, von 97 auf 104. Das teilte der Kreis Borken am Mittwochabend mit. Wenn man die genesenen Personen abzieht, sind aktuell noch auf 70 Bocholter mit dem Coronavirus infiziert, am Dienstagabend meldete der Kreis noch 77.