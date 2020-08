Coronavirus: Zahlen steigen weiter an

In Bocholt gibt es derzeit 20 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. So viel waren es zuletzt Ende April. Der bisherige Spitzenwert waren 79 Infizierte Ende März. In Borken sind zurzeit 16 Menschen betroffen. Weiter niedrig sind die Zahlen in Isselburg (2) und Rhede (1).

Kreisweit gibt es 58 bestätigte Fälle. Die Gesamtzahl liegt mittlerweile bei 1226.

Ein Überblick über die Statistik, die der Kreis Borken zur Verfügung stellt.