Bocholt-Stenern - Evergreens, Wunschlieder und jede Menge Songs von früher: DJ Jörg Honsel hat am Donnerstagnachmittag für die Bewohner des Käthe-Kollwitz-Hauses in Stenern Musik aufgelegt – und dabei für beste Stimmung gesorgt. Die ganze Woche über macht er Bewohnern von Seniorenheimen so eine Freude.