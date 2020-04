Dach des Bocholter Bustreffs wird untersucht

Bocholt – Das Dach des Bustreffs am Europaplatz ist am Mittwochnachmittag gründlich unter die Lupe genommen worden. Sebastian Ahaus von der Essener Firma AG Ingenieure kontrollierte das Bauwerk mithilfe eines Hubsteigers, sodass er nicht nur die Dachplatten von unten und oben in Augenschein nehmen konnte, sondern auch die Stahlseile, die an dem hohen Pylonen befestigt sind.