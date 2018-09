Dachschindeln der Liebfrauenkirche herabgestürzt

Bocholt – Ein lauter Knall erschreckte am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr Gäste eines Weinlokals in der Wesemannstraße. Vom Turm der Liebfrauenkirche waren Schieferplatten auf die Straße gestürzt. Das berichtet Markus Schlatt, Geschäftsführer von Dachtechnik Schlatt & Söhne. Inzwischen sei der Bereich gesperrt, am Freitag werde das Dach gesichert, so der Experte.