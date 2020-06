Rhede - Ein Reihenhaus, das gerade renoviert wurde, ist am Freitagabend in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr eintraf, brannte an der Wiggerstraße in Suderwick der Dachstuhl des mittleren von drei Gebäuden. „Beide Dachgauben auf der Nord- und auf der Südseite standen in Flammen“, berichtete Einsatzleiter Marco Heisterkamp vor Ort.