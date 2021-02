Meckermann: Dankbarer Zeitungszusteller

Die Schneemassen in den Straßen sind auch für die Zeitungszusteller ein Problem. Außerhalb an der Dingdener Straße hatte sich neulich gegen 3.45 Uhr ein Zusteller mit seinem Auto festgefahren. Ein Leser hörte dies und wollte helfen. Mit einem kleinen Trecker versuchte er, den Wagen freizubekommen – leider vergeblich. Das Auto steckte fest. „Der Zusteller hat dann jemanden angerufen, der mit einem Geländefahrzeug kam“, sagte der Leser. Der bekam den Wagen schließlich doch noch frei. „Ich hatte dem Zusteller aicu angeboten, hereinzukommen und sich aufzuwärmen. Er wollte er aber lieber draußen bleiben und eine rauchen“, sagte der Bocholter. Erstaunt war er aber, dass der Zusteller am Nachmittag noch mal bei ihm klingelte. „Er brachte selbst gemachte Lasagne mit einem lieben Schreiben vorbei – und das, obwohl ich ihm doch gar nicht richtig helfen konnte“, erzählte der Leser. Gefreut habe er sich aber trotzdem riesig darüber.– pam –