Bocholt - Die Fischzählung am Stauwehr Eisenhütte in Bocholt ist angelaufen. Sie soll Aufschluss darüber geben, wie viele Tiere die Fischtreppe überwinden können. Der Landesfischereiverband kritisiert derweil, die Strömungsgeschwindigkeit an der Turbine sei viel zu hoch.