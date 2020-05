Das Bahia in Bocholt öffnet wohl erst zu Beginn der Sommerferien

Bocholt - Das Bahia wird voraussichtlich erst zu Beginn der Sommerferien am 29. Juni wieder öffnen. Dies teilt die Bocholter Bäder GmbH mit, die den Bäderbetrieb wegen der Corona-Pandemie am 15. März eingestellt hatte. Für das gleichfalls geschlossene Fildekenbad gibt es noch keinen Termin zur Wiedereröffnung. Es dient in erster Linie dem Schul- und Vereinsschwimmen.