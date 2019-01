Das Bocholter Prinzenpaar startet mit Vollgas in die närrische Session

Bocholt - Prinz Ralf I. (Böttcher) und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Claudia II. (Kamperschroer) freuen sich schon sehr auf den Prinzenfrühschoppen, der am kommenden Sonntag, 20. Januar, um 11.11 Uhr beginnt. Etwa 25 Prinzenpaare und rund 600 Gäste werden am Sonntag im Festzelt vor dem Schützenhaus an der Kaiser-Wilhelm-Straße erwartet. „Das wird ein Wiedersehen mit vielen Freunden“, sagt seine Tollität, Prinz Ralf I..