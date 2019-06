Das Bocholter Stadtmuseum bekommt eine neue App

Bocholt - Bequem von der Couch zu Hause eine Tour durchs Museum machen oder die Geschichte hinter einem Exponat per Smartphone erfahren – all das soll bald per App beim Stadtmuseum möglich sein. Umsetzen wollen das Studenten der Uni Köln. Unter der Anleitung des Dozenten Jens Alvermann arbeiten die Studenten bereits seit April an dem Projekt, das Teile des Stadtmuseums digital unterstützen soll.