Bocholt - Das Euregio-Gymnasium feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Doch bevor am 2. August 1973 die ersten Schüler am Euregio-Gymnasium unterrichtet werden konnten, gab es zahlreiche hitzige Debatten zwischen Lehrern, Eltern, Schülern, Politikern und der Bezirksregierung.