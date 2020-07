Das Historische Rathaus in Bocholt ist fertig saniert

Bocholt - Ein moderner Aufzug, ein helles Treppenhaus und in Sachen Brandschutz auf dem neuesten Stand: Das Historische Rathaus in Bocholt ist mittlerweile fertig saniert. Eigentlich wollte die Stadt das Gebäude bereits im Mai der Öffentlichkeit präsentieren. Doch daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Jetzt soll das sanierte Gebäude am 12. September der Öffentlichkeit vorgestellt werden