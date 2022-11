Das Leben der Brüder Grimm als Schauspiel

Bocholt - Jeder kennt die Kinder-und Hausmärchen, die Jacob und Wilhelm Grimm in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen und niedergeschrieben haben. Und viele Menschen interessieren sich auch für die beiden Sprachwissenschaftler, deren Familie und ihren Lebensweg. Im Schauspiel „Grimm – kein Märchen“ von Helmut Köpping erhält der Theaterbesucher einen kleinen Einblick in das Leben der beiden Lichtgestalten Jacob (Markus Penne) und Wilhelm (Arno Kempf) sowie in deren Umfeld.