Das Stauwehr am Mariengymnasium in Bocholt ist marode

Bocholt - Das Stauwehr am Mariengymnasium ist marode. So marode, dass „eine sichere Steuerung der vorhandenen Wehranlage (...) zurzeit nicht gewährleistet werden“ kann, teilt die Stadt in der Vorlage für den Umweltausschuss mit. Der Ausschuss soll in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. Februar, 100.000 Euro für Planungsleistungen freigeben. Das Geld ist derzeit noch mit einem Sperrvermerk versehen.