Bocholt - Die Bauarbeiten für die Elektrifizierung der Bahnlinie Bocholt-Wesel schreiten voran. Mitwoch wurde das alte Stellwerk am Bahnübergang Kaiser-Wilhelm-Straße abgerissen. Es wird nicht mehr benötigt, da das elektronische Stellwerk in Emmerich künftig die Weichen und Signale an der Strecke steuern wird.