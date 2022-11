Das endgültige Aus für Huck you II

Bocholt – Geschlossen hatte das Café Huck you II am Markt schon seit längerer Zeit. Betreiber Sven Liebrand erklärte vor einigen Wochen auf BBV-Anfrage, dass das vor allem mit Personalproblemen zu tun habe und noch offen sei, wie es weitergehen werde. Jetzt aber steht fest: Die Huck you GmbH, zu der auch das schon lange geschlossene Tagescafé Huck-you in der Nordstraße gehört, ist pleite.