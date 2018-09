Das sind die Stärken und Schwächen von Bocholts „Osterviertel“

Bocholt - Liebfrauenkirche, Gasthausplatz und die Osterstraße – das sind die wichtigsten Identitätspunkte des „Osterviertels“. So wird es zumindest im Konzept „Flächenmanagement 2.0“ beschrieben, das auch diesen östlichen Bereich der Innenstadt genauer unter die Lupe nimmt. Das Viertel ist an einer Stelle Randlage, liegt an der anderen wiederum zentral – und daran lassen sich auch Stärken und Schwächen des Viertels festmachen.