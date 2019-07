Das war Bocholts erste Weinkönigin

Bocholt - Das Bocholter Weinfest feiert Jubiläum. Wenn es am Donnerstag um 17 Uhr auf dem St.-Georg-Platz eröffnet wird, findet es zum 25. Mal statt. Traditionell wird am letzten Tag die Weinkönigin gekürt. Wer auch immer am Sonntag die Krone erhält, wird nicht die 25. Bocholter Weinkönigin sein. Denn dieser Titel wird erst seit 1999 verliehen.