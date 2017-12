Deborah Carter überzeugt mit funkigen Dauerbrennern

Bocholt - Deborah Carter ist auf der ganzen Welt zu Hause. Jetzt war sie zu Gast in Spencer’ Bistro in Bocholt und die Jazzfreunde saßen und standen dicht gedrängt. Carter bot den Gästen in der Bar des Kinodroms gemeinsam mit Martin Sasse am Klavier, Frits Landesbergen am Schlagzeug und Henning Gailing am Kontrabass einen wunderbaren Auszug aus der Klangwelt des Jazz.