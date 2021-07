Dehoga spricht sich gegen Kirmes aus

Bocholt - Der Ortsverband Bocholt/Isselburg/Rhede des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bittet in einem Schreiben an die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing darum, die Bocholter Kirmes in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen. Der Verband befürchte trotz stetig steigender Impfquote einen erneuten Lockdown, so der Vorsitzende Timo Salomo. „Unsere Branche trüge wohl wieder die Hauptlast“, ergänzt er.