Dem Mythos „Neue Frau“ auf den Grund gegangen

Bocholt - Die Weimarer Republik stellt für die deutsche Geschichte eine Zeit des Aufbruchs dar. Frauen gingen Arbeiten, tauschten Korsetts und schwere Kleider gegen Charlestonkleider ein und schnitten für den Bubikopf ihre Haare ab. Doch was ist wirklich dran am Mythos „Neue Frau“ der 20er Jahre? Und wie plötzlich und radikal war der Sprung in eine neue Gesellschaft?