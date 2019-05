Den Anfang machen die Clemensschwestern

Bocholt - Die 175-jährige Geschichte der „organisierten Krankenpflege“ in Bocholt ist mit den Clemensschwestern aus Münster verbunden. Zwei Ordensschwester wurden 1844 feierlich zur Pflege von Kranken in der „Barmherzigen Anstalt“ in Bocholt eingeführt. Damals habe es in Bocholt noch kein Krankenhaus gegeben, die Kranken seien zu Hause von ihren Familien gepflegt worden“, so Schwester Claris.