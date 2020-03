Der Bocholter Tiernotruf will „neu starten“

Bocholt - Der Bocholter Tiernotruf steht vor einem Neustart. Das kündigt die neue kommissarische Vorsitzende Martina Utzig an. Wie berichtet, wollte sich Gründungsmitglied Günter Schmitz nach fünf Jahren an der Spitze des Vereins eine Auszeit nehmen. Doch jetzt hat der Verein den bisherigen Vorsitzenden ausgeschlossen. Zu den Hintergründen will sich Utzig auf BBV-Anfrage nicht äußern.