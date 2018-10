„Der Bocholter“ von Betonplatten beschädigt

Der Triebwagen war durch die Betonteile so schwer beschädigt worden, dass er in Wesel schließlich zur Begutachtung abgestellt und ins Abellio-Bahnbetriebswerk nach Duisburg überführt werden musste. Die ausgefallenen Abendfahrten habe ein Bus-Notverkehr übernommen, am Mittwochmorgen habe ein Taxinot...