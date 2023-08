Bocholt - Der große Kinderflohmarkt des Entsorgungs- und Servicebetriebs Bocholt (ESB) musste Anfang Juni kurzfristig abgesagt werden – nun steht ein Nachholtermin fest. Am Sonntag, 17. September, werden auf dem Gelände an der Schaffeldstraße mehr als 120 Stände aufgebaut, an denen zwischen 14 und 17 Uhr gut erhaltene Kindersachen verkauft werden.