Nostalgie vor dem Feuerwehrhaus

Kleve-Rindern - Die Optik ist wichtig. Wer einem sein bedeutendstes Sammlerstück zeigt, der will es in einem guten Licht präsentieren. So ist es auch bei den Männern der Rinderner Feuerwehr. Bevor der Fototermin ansteht, wird ihr Schmuckstück noch schnell gesäubert und abgeledert. Glänzen muss es. In diesem Fall ist es ein Feuerwehrwagen aus längst vergangenen Zeiten. 1956 wurde der Opel, Modell Blitz, zugelassen.