Bocholt - Leserin Simone Möllenbeck aus Bocholt will wissen, wo ihr Geburtsname „Hermens“ herstammt und welche Bedeutung er hat. Der Nachname Hermens wird in Deutschland von rund 450 Personen getragen. Der Name findet sich vor allem in NRW, wo 80 Prozent der Namensträger ihren Wohnsitz haben.