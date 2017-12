Der Schmuggel mit Totenasche aus Holland

Foto: Colourbox.com

Eine Urne mit der Asche eines Verstorbenen zu Hause auf den Tisch zu stellen, ist in Deutschland verboten, in den Niederlanden nicht. In Grenznähe lassen viele Hinterbliebene ihre Toten in Holland einäschern und nutzen legal die dortigen Möglichkeiten wie Verstreuen und Ballonbestattung. Einige schmuggeln die Asche aber auch nach Hause.