Bocholt - Ein fester Eintrag im Terminkalender vieler Bocholter und deren Gäste ist das Bocholter Weinfest. In diesem Jahr findet es vom 22. bis 24. Juli stattfindet. Schon zum 26. Mal kommen sieben Winzer aus der Pfalz nach Bocholt und verwandeln an diesen drei Tagen den St.-Georg-Platz in ein kleines Weindorf.