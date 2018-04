Der neue Bocholter Stadtplan ist da

Bocholt - Der neue überarbeitete Stadtplan für Bocholt ist erschienen. Nach Angaben der Stadt sind rund 400 Änderungen in die aktualisierte 12. Auflage eingeflossen. Neben dem Bocholter Stadtgebiet ist darin auch „die zentrale Bebauung“ in Rhede abgebildet, heißt es in der Pressemitteilung.