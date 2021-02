Deutlich mehr künftige Erstklässler in Bocholt

Bocholt - In den Grundschulen in Stenern und Mussum sowie an der Diepenbrockschule hat es in diesem Jahr deutlich mehr Anmeldungen von angehenden Erstklässlern gegeben als in den Vorjahren. Das bestätigte der städtische Fachbereich Schule jetzt auf BBV-Anfrage. Trotzdem sei es nicht möglich, dort zusätzliche Klassen einzurichten, heißt es.