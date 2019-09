Deutlich weniger Bluttransfusionen im Bocholter Krankenhaus

Bocholt - Das Klinikum Westmünsterland hat im vergangenen Jahr die Zahl der Bluttransfusionen um 20 Prozent senken können – und damit deutlich mehr als noch vor einem Jahr geplant. Zum „Internationalen Tag der Patientensicherheit“ am Dienstag verteilten Mitarbeiterinnen deshalb am St.-Agnes-Hospital in Bocholt rote Rosen an Patienten und Mitarbeiter.