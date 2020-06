Deutlicher Rückgang der Infektionskrankheiten bei Kindern

Bocholt - In der Praxis des Kinderarztes Dr. Thomas Schmidt war es in den vergangenen Wochen auffällig ruhig. Der Grund: Da sich die meisten Kinder in Zeiten des Kontaktverbots und der geschlossenen Kitas nicht mehr mit Gleichaltrigen treffen konnten, sind auch die Infektionskrankheiten bei Kindern spürbar zurückgegangen. Auch stressbedingte Erkrankungen seien deutlich seltener, sagt Dr. Klaus Winter.